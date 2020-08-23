رياضة | تطورات صفقة انتقال كوليبالي لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات صفقة انتقال كوليبالي لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نادى نابولي الإيطالي لصفوف نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن نادى مانسشتر سيتي قد حسم صفقة انتقال اللاعب السنغالي لصفوفه من نظيره نادى نابولي الإيطالي بعد مفاوضات استغرقت أكثر من شهر.

وأضافت التقارير أن الصفقة على وشك الانتهاء بعد موافقة نادى نابولي الإيطالي على عرض نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي بلغ 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب السنغالي هذا الصيف.

يذكر أن جوارديولا قد أصر على ضم كوليبالي خلال هذا الصيف لتعزيز خط دفاع النادي الإنجليزي بالموسم الجديد رغم ضم أيضا المدافع الهولندي آكي من صفوف نادي بورنموث الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.