رياضة | بعد موقعة القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد موقعة القمة.. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، فوزا أمام نظيره الأهلي، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويقام لقاء الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعد مرور 21 جولة.