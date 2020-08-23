رياضة | ميدو: مروان محسن يحتاج علاج نفسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: مروان محسن يحتاج علاج نفسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من نوعية اللاعبين الكبار.

وأوضح أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مصطفي محمد لاعب من نوعية الكبار لانه نجح في إحراز هدف جديد جعل فريقه في المقدمة مرة أخرى".

وتابع: "أما على الجانب الآخر فإن مروان محسن يحتاج لعلاج نفسي في الأهلي لاستعادة مستواه".

وأشار: "مروان حصل على فرصة كاملة بتغيير 3 مدربين وهو لم يطور أداؤه، ويركز ويرد على الانتقادات في السوشيال ميديا وهو يحتاج لتأهيل وعلاج نفسي"