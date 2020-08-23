رياضة | حازم إمام: كنا نتوقع الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر.. وأهدي الفوز للجماهير البيضاء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حازم إمام: كنا نتوقع الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر.. وأهدي الفوز للجماهير البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم إمام قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان يتوقع الفور بنتيجة أكبر على الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك من تحقيق الفوز علي منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" الحمدالله على الفوز، والأداء والنتيجة، ولم يبخل أي لاعب داخل الملعب على الزمالك في بأي شيء".

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وأضاف :"قمنا بالاستعدا جيدا للمباراة لأنها تعد بطولة بعيدا عن الدوري بالكامل".

وواصل تصريحاته :" لا يوجد شئ اسمه حظ في كرة القدم، واثبتنا أن بطولة السوبر المصري حصدناها بالجهد، ومباراة الدور الأول التي لم نحضرها بسبب خوف المستشار مرتضي من المشاحنات بين اللاعبين، والزمالك لا يخاف وأهدي الفوز للإدارة واللاعبين والجماهير".

وأنهي حديثه :"الدوري لم ينتهي والفوز سيعطينا حافز لبطولة إفريقيا ودفعه معنوية عالية، وتوقعنا الفوز بنتيجة أكبر من ذلك لكن ثلاث أهداف جيدين".