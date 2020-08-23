رياضة | عصام الحضري بعد فوز الزمالك: فايلر مدرب متميز.. وحراس القطبين لم يخطأوا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عصام الحضري بعد فوز الزمالك: فايلر مدرب متميز.. وحراس القطبين لم يخطأوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدرب جيد.

وأكد عصام الحضري في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر مدرب جيد ولكن كارتيرون نجح في هزيمته بفضل الأداء الجيد للاعبين الزمالك".

وتابع: "لا يمكن تقييم حراس القطبين في لقاء اليوم ولم يخضعوا لاختبارات حقيقية، ولا أحد منهم يتحمل أخطاء الأهداف"