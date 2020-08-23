رياضة | ميدو: الأهلي يفتقد القائد.. والجماهير سترشح الخطيب للرئاسة مرة أخرى بتحقيق البطولات دون النظر لأسطورته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: الأهلي يفتقد القائد.. والجماهير سترشح الخطيب للرئاسة مرة أخرى بتحقيق البطولات دون النظر لأسطورته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن النادي الأهلي يفتقد القائد وإن الأهلي لا يمتلك ضمن صفوفه أي لاعب من أصحاب الخبرات.

وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لا يوجد لاعب من أصحاب الخبرات في الأهلي سوى علي معلول، والأهلي سيعاني من كل ذلك في الفترة المقبلة".

وتابع: "يجب على محمود الخطيب إعادة النظر في الصفقات والمدرب وتحقيق البطولات فالجماهير ستحكم على صلاحيته ليكون رئيس نادي مرة أخرى من خلال تحقيق البطولات دون النظر لكونه اسطورة النادي".

وتابع: "الكابتن حسن حمدي تعاقد مع جوزيه مرة أخرى وقام باستدعاء اللاعبين الكبار وابرم صفقات جديدة وجيدة لتحقيق البطولات وهو ما تسبب في نجاحه مرة أخرى كرئيسا للنادي، ويجب على الخطيب التعلم من تلك الفترة".