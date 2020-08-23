رياضة | هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطأ في التشكيل الذي بدأ به في لقاء القمة اليوم.

وأكد هشام حنفي في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "كان هناك لخبطة في الملعب بتشكيل النادي الأهلي خلال لقاء القمة اليوم ولم يكن هناك حلول هجومية".

وتابع: "فايلر ظلم أفشة والأخير لا يجيد اللعب كمهاجم ولا يلعب كجناح وأجايي كان دون المستوى، ورأينا ديانج يلعب في مركز الجناح الأيمن وحصل على إنذار غريب لوقوعه داخل منطقة جزاء الخصم لقلة خبرته".