رياضة | نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يُهاجم فايلر بعد الخسارة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطا بالتشكيل الذي دفع به.

وأكد ضياء السيد في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر اخطا ويجب تحمل نتيجة خطأه وهي الهزيمة".

وتابع: "الزمالك ضغط ولعب في الشوط الأول والأبيض يمتلك لاعبين جيدين نجحوا في إنهاء المباراة وخاصة الشوط الأول".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي بثلاثية لهدف ضمن مباريات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.