رياضة | عبدربه: الأهلي أصبح بدون قائذ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبدربه: الأهلي أصبح بدون قائذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، أن فريق الأهلي افتقد لشخصية القائد خلال مباراته أمام الزمالك، التي خسرها بثلاثية مقابل هدف.

وأشار حسني عبد ربه في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار، إلى أن هدف أسامة فيصل في الأهلي، سيفرق معه بشكل كبير، ويعطيه الثقة خلال المرحلة المُقلبة، مبديا إعجابه باستثمار الزمالك في ناشئيه.

وعبر عن سعادته فيما يقدمه مصطفى محمد لاعب الزمالك، مؤكدا أنه مُهاجم مصر القادم، مشيرا إلى أنه لابد أن الجميع يقف في ضهره وتشجيعه على مواصلة تألقه.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس السبت.