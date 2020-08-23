رياضة | موعد الإعلان الرسمي لصفقة تشيلسي الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان الرسمي لصفقة تشيلسي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأحد صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد ضم كل من حكيم زياش من صفوف أياكس أمستردام الهولندي وتيمو فيرنر من صفوف لايبزيج الألماني.

ونجح تشيلسي فى الاتفاق مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي لإنتقال الظهير الأيسر للفريق بن تشيلويل الى صفوف البلوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته التقارير البريطانية اليوم أن صفقة انتقال بن تشيلويل من صفوف نادي ليستر سيتي إلى تشيلسي قد تمت والإعلان الرسمي لها سيكون هذا الأسبوع.

يذكر أن تشيلسي تفوق على مانشستر سيتي الذي كان يرغب بقوة فى ضم اللاعب خلال هذا الصيف لتعزيز خط دفاعه بالموسم الجديد.