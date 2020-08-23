رياضة | صحفي اسباني يهاجم أندية الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحفي اسباني يهاجم أندية الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم فآرونا الصحفي الإسباني فى جريدة آس أندية الدوري الاسباني ليجا بعد الآداء السئ الذي ظهروا عليه فى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال فارونا:"مقرف ماحدث للأندية الإسبانية في البطولة الأوروبية هو أمر مقرف وسيء ومحزن،الريال بالذهاب والإياب يخرج بطريقة مخجلة امام مانشستر سيتي السيتي".

وأضاف:"أتليتكو مدريد يخرج أمام فريق مغمور مثل لايبزيج الألماني ، والبارسا يخرج بإهانة وصفعة للجميع ، أندية الليجا عليها أن تتحسن فى السنوات المقبلة".

يذكر أن نادى إشبيلية الأسباني قد حقق لقب الدوري الاوربي بعد الفوز فى المباراة النهائية على حساب نظيره نادى إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3 / 2.