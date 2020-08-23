رياضة | جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جراحة عاجلة لنجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جراحة عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة، خلال إحدى الكرات المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلي

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك على إصابة عبد الشافي بكسر في الترقوة، حيث يخضع اللاعب لجراحة عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب محمد عبد الشافي عن المستطيل الأخضر في مدة قد تصل إلى ٨ أسابيع.

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.