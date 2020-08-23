رياضة | نهائي الأبطال.. فليك يستقر على تشكيل بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نهائي الأبطال.. فليك يستقر على تشكيل بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني على التشكيل الذي سيخوض بيه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت تشكيلة فيلك لمباراة نهائي دوري الأبطال كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: مانويل نوير. خط الدفاع: كيميتش - ألفونسو دافيس - ألابا - بواتينج. خط الوسط: جورتزكا - تياجو ألكانتارا - جنابري - بريسيتش. خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفيسكي.

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