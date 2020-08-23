إطلاق سراح ماجواير

أطلق سراح قائد فريق مانشستر يونايتد هاري ماجواير بعد اعتقاله في جزيرة ميكونوس اليونانية، إثر عرضه على المدعي العام، بتهم من بينها «الاعتداء» على شرطي، بانتظار جلسة استماع أمام القضاء اليوناني. ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، يبدو أنه تم عقد اتفاق بين الأطراف المعنية على أن يعود ماجواير إلى جزيرة ميكونوس، حيث وقعت الحادثة، لتقديم اعتذاره عما حدث هناك ليلة الخميس الماضي من أجل عودته إلى بلاده.