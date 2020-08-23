مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على الأهلي : "أهو أتوبيس الزمالك وصل"

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي فوز الزمالك على الأهلي بالقمة 120 بثلاثية قائلًا: لاعيبتي رجالة والجهاز الفني على أعلى مستوى.
وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": أشكر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة والذي جعل سيد عبدالحفيظ يلف حول نفسه اليوم في مباراة القمة ويدور حول الفار.
وتابع: أحمد وأمير في خدمة جماهير الزمالك والجمعية العمومية للنادي، يتركان كل شىء من أجل إسعاد أنصار النادي.
وحقق فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري .
وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري المصري
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