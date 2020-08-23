مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على الأهلي : "أهو أتوبيس الزمالك وصل"

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي فوز الزمالك على الأهلي بالقمة 120 بثلاثية قائلًا: لاعيبتي ‏رجالة والجهاز الفني على أعلى مستوى.‏

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": أشكر أمير مرتضى ‏المشرف العام على الكرة والذي جعل سيد عبدالحفيظ يلف حول نفسه ‏اليوم في مباراة القمة ويدور حول الفار.‏

وتابع: أحمد وأمير في خدمة جماهير الزمالك والجمعية ‏العمومية للنادي، يتركان كل شىء من أجل إسعاد أنصار النادي.‏

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وحقق فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري .

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري المصري