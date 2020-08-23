رضا عبد العال: فايلر "خلص" علي الأهلي علشان يمشي

قال الكابتن رضا عبد العال لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، تعليقا علي أداء المدير الفني للأهلي بعد الهزيمة من الزمالك في لقاء القمة 120 بالدوري: فايلر جاي ينتقم من النادي الأهلي علشان يمشي.
وأضاف "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" ان فايلر بدأ المبارة بتشكيل خاطيء ,وحاول تدارك الاخطاء, مؤكدا ان لاعبي الزمالك كانوا رجالا.
وحقق الزمالك فوزًا غاليا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.
أحرز أهداف الفارس الابيض سيد زيزو في الدقيقة الـ13 من الشوط الأول، وعادل النتيجة ياسر إبراهيم من إحراز في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.
وأضاف مصطفى محمد من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ76 من عمر الشوط الثاني، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأختتم أهداف اللقاء أسامة فيصل في الدقيقة الـ92 من عمر المباراة، التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري
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