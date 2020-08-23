شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة طنطا ويبدأ الاستعداد لموقعة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراته مع طنطا والتى انتهت بفوزه بهدف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية والعشرين للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى وهى المباراة التى سوف يستعيد فيها الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين الذى غاب عن مواجهة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز، وكذلك يعود عبد الرحمن زولا بعد انتهاء ايقافه حيث حصل على الكارت الاصفر الثالث فى مواجهة بيراميدز وغاب عن موقعة طنطا فيما لايزال موقف الثنائى حسام باولو ومحمد جمال بيبو غير محسوم بسبب معاناتهم من الإصابة.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً ثميناً على حساب نظيره طنطا بهدف دون رد سجله أحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقة 55 فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت وبذلك قفز الطلائع للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده للنقطة 21 بعد خوضه 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 16فى المركز السابع عشر وقبل الاخير بعد خوضه 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام ومحمد أبو المجد وعلى الفيل وأحمد سامى وعاصم صلاح وعمرو عماد ومحمد توفيق وكريم طارق وعمار حمدى وأحمد سمير وناصر منسى".

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فيما جلس على دكة البدلاء كل من: "محمد ناصف وأحمد داوودا وخالد سطوحى وفرانك ستيفين وعمرو جمال وأحمد كابوريا ومصطفى محمود وكيفين موهيرى ومحمد شحاته".

وبدأ محمد صلاح المدير الفنى لطنطا المباراة بتشكيل مكون من :"محمد أشرف وأحمد سالم صافى ومحمد الشاذلى وسليمان عبد ربه وايهاب سمير وحسام غالى ومحمد أسعد وإسلام فؤاد ووليد عادل وأحمد الالفى وجون أفيرى".

فيما جلس على دكة البدلاء كل من :"محمد ناجى جدو وأحمد فهمى ومحمد ماجد وأحمد الشناوى ومحمد فتحى وأحمد أوكا ومحمود منصور ومحمود مسعود وحسين فيصل"