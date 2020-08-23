شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سبب غضب سيد عبد الحفيظ وجهاز الأهلى من لاعبى الزمالك فى القمة 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة، الثنائي عبد الحفيظ وفايلر يعترضان علي إضاعة لاعبي الزمالك للوقت، في القمة التي حقق فيها فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.



لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي، في الدقيقة 13من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للمارد الأحمر في الدقيقة 62، ثم نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 70، وختم أسامة فيصل مهرجان أهداف الأبيض بتسجيله الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 وتلقى أول هزيمة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

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كان لقاء الدور الأول بين الفريقين، انتهى بفوز الأهلي اعتباريا بهدفين دون رد، بعدما تخلف الزمالك عن الحضور لملعب المباراة، واعتبرته لجنة المسابقات باتحاد الكرة منسحبا من القمة، التي كان مقررا أن تجمع الفريقين فبراير الماضي.