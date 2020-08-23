شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائي دوري الأبطال بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب العالم اليوم اللقاء الحاسم الذي سيقام بين بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «النور»، في دور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وقرر هانسي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ فرض السرية التامة على تدريبات فريقه الأخيرة التي أعدت لاعبيه لمعركة النهائي الكروية اليوم، فيما سادت حالة من الهدوء داخل معسكر باريس سان جيرمان، بعد التأكد من مشاركة نيمار في لقاء النهائي بعدما كان مهددا بسبب تبديل قميصه عقب لقاء لايبزيج الألماني في نصف النهائي للبطولة الحالية، مما يعد أمرا معارضا لتعليمات «يويفا»، اتباعات لإجراءات السلامة من فيروس كورونا.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على لقاء النهائي بين الفريق الفرنسي والألماني، منها موقع صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية الذي قال: إن بايرن ميونيخ سيعاني دفاعيا حال تمسك هانسي فليك بخطته التي لعب بها لقاء ليون، لأن الفريق الفرنسي سنحت له أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل ولكن اللمسة الأخيرة هي التي أنقذت البافاري من 3 إلى 4 أهداف محققين كادوا أن يغيروا النتيجة تماما.

وأضاف التقرير الإنجليزي، أن هانسي يعلق آماله على تصحيح المسار الدفاعي سريعا لمنع الغارات الهجومية التي يشنها مثلث الرعب المكون من نيمار وكيليان مبابي ودي ماريا، فضلا عن أن مدرب البافاري يعتمد بصفة أساسية على وجود سيرج جنابري اللاعب الخطير الذي أرهق جميع الفرق التي واجهت بايرن ميونيخ.

وكشفت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، عن وصول بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الحادية عشرة في تاريخه معادلا إنجاز ميلان الإيطالي الذي وصل للنهائي بنفس عدد مرات البافاري، صعد فريق ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية 16 مرة.

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وأشارت الشبكة الإحصائية أن بايرن ميونيخ فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بينما يتفوق عليه ريال مدريد بتتويجه 13 لقبا، وميلان الإيطالي 7 ألقاب، وليفبول الإنجليزي 6 ألقاب.