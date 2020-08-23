شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي في التاسعة مساء اليوم الأحد، فريقا بايرن ميونخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويخوض فريق بايرن ميونيخ، بقيادة هانز فليك، المدير الفني، اللقاء بطريقة لعب 4-2-3-1، وتشكيلة متوقعة مكونة من، مانويل نوير في حراسة المرمى، ودفاعا ألفونسو ديفيس- دافيد ألابا- جيروم بواتينج- جوشوا كيميش، ووسطا، ليون جوريزكا- تياجو ألكانتارا، وهجوما، سيرج جنابري- توماس مولر- إيفان بريشيتش، روبرت ليفاندوفسكي.
ويخوض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل متوقع من، سيرجيو ريكو في حراسة المرمى، ودفاعا، بيرنات- كيمبيبي- سيلفا – كيرير، ووسطا، هيريرا- ماركينيوس – وهجوما، دي ماريا، نيمار- إيكاري – كيليان مبابي.
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