شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أكملت الدوري من أجل الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه أكمل الدوري المصري الممتاز ووافق على استنئاف الفريق منافساته من أجل الفوز على الأهلي.
وأضاف منصور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «على الأهلي أن يحمد الله أن لاعبي الزمالك لم يصلوا لملعب القاهرة في لقاء الدور الأول بسبب السيول».
وأوضح: «هؤلاء هم شباب الزمالك مثل أسامة فيصل صاحب الهدف الثالث في القمة الذين كانوا سيهزمون الأهلي في الدور الأول».
وكان الزمالك قد حسم القمة رقم 120 بثلاثية في شباك الأهلي.
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