شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون ‏المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام ‏عبدالمقصود، التي اقيمت الليلة وحسمها الزمالك بثلاثية.‏

وقال إبراهيم في مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك: «أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصودة على الإطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الآخر».‏

وأضاف: «الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط ‏خلال السلام الوطني لم يكن مقصوداً، فالوقت لم يكن كافياً لتحويل ‏الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني ‏سريعاً، وربما مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء».‏

وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة ‏الأهلي وحسم القمة.‏