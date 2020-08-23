شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام عبدالمقصود، التي اقيمت الليلة وحسمها الزمالك بثلاثية.
وقال إبراهيم في مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك: «أخطاء مخرج مباراة القمة غير مقصودة على الإطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون تحيز لفريق عن الآخر».
وأضاف: «الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط خلال السلام الوطني لم يكن مقصوداً، فالوقت لم يكن كافياً لتحويل الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني سريعاً، وربما مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء».
وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة الأهلي وحسم القمة.
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