شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطالب بإيقاف وليد سليمان: «الزمالك فاز عندما خلع الخاتم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري بمراجعة تاريخ وليد سليمان، لاعب الأهلي ووقائع تعمده لإصابة اللاعبين على حد قوله. وقال مرتضى على شاشة قناة الزمالك عقب حسم القمة:«أطالب بإيقاف وليد سليمان واتخاذ اتحاد الكرة اجاء ضده بعد تعمد إصابة محمد عبدالشافي». وواصل: «لاعب الأهلي تسبب في إنهاء مسيرة 3 لاعبين في الدوري المصري من قبل». وأنهى تصريحاته: «عندما قام بخلع الخاتم من أصابعه فاز الزمالك». وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3/1 في منافسات الدوري المصري الممتاز. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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