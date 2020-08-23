شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه: فوز الزمالك في القمة يحسب إلى مجلس إدارته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحسب إلى مجلس إدارته.
وأكد حسني عبدربه في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مجلس إدارة الزمالك نجح في تغيير نوعية اللاعبين والتعاقد مع لاعبين بعقلية ناضجة ومحترفة".
وتابع: "يجب احتساب فوز اليوم إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي طور كثيرا أداء الفريق بتعاقداته".
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