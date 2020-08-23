شكرا لقرائتكم خبر عن حكم النهائى الأوروبى.. طرد محمد صلاح والشرطة حاصرت منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأوروبى لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نهائى دورى أبطال ‏أوروبا إلى الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو‎.‎

ويلتقى فريقا باريس سان جيرمان الفرنسى وبايرن ميونخ الألمانى، مساء اليوم، فى مدينة لشبونة البرتغالية فى نهائى دورى أبطال أوروبا ‏‏2020 على ملعب «النور».‏

أورساتو يبلغ من العمر 44 عاماَ، وحصل على شارة التحكيم الدولى من ‏فيفا عام 2010، ولم يسبق له إدارة النهائى الأوروبى من قبل.

‏وأدار الإيطالى مباراة باريس سان جيرمان ضد سيلتك الاسكتلندى والتى ‏فاز بها النادى الفرنسى بنتيجة 5/0، كما أدار مباراة ذهاب دور الـ16 ‏لدورى الأبطال بالنسخة الماضية أمام مانشستر يونايتد وحسمها النادى ‏الباريسى بهدفين نظيفين، كما أدار أورساتو 3 مباريات لبايرن ميونخ، فاز ‏العملاق البافارى فى اثنتين منها وخسر واحدة.‏

الإيطالى كان أول حكم يشهر البطاقة الحمراء فى وجه محمد صلاح خلال ‏مسيرته الاحترافية، وهى البطاقة الحمراء الوحيدة فى تاريخ صلاح منذ ‏احترافه فى صفوف بازل السويسرى، وأشهرها له وهو لاعب فى صفوف ‏روما خلال مواجهة فيورنتينا بمنافسات الدورى الإيطالى موسم 2015-‏‏2016، فحصل النجم المصرى على البطاقة الصفراء وتسبب اعتراضه ‏على القرار فى حصوله على الحمراء خلال ثوانٍ معدودةً، علماً بأن ‏صلاح قد سجل أحد هدفى فوز روما خلال تلك المباراة.‏

أورساتو أدار مباراة فى قمة التوتر جمعت يوفنتوس وإنتر ميلان ‏بمنافسات الدورى الإيطالى موسم 2017-2018 وشهدت قراراته إثارة ‏جدل أنصار الإنتر، حيث فاز اليوفى بتلك المواجهة بنتيجة 3/2 وتجمع ‏عدد من أنصار الفريق أمام منزله وتلقى منهم تهديدات بالقتل قبل أن ‏تقوم الشرطة الإيطالية بمحاصرة منزله وحمايته من تعدى الجماهير.

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