شكرا لقرائتكم خبر عن حكم النهائى الأوروبى.. طرد محمد صلاح والشرطة حاصرت منزله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأوروبى لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا إلى الحكم الإيطالى دانيلى أورساتو.
ويلتقى فريقا باريس سان جيرمان الفرنسى وبايرن ميونخ الألمانى، مساء اليوم، فى مدينة لشبونة البرتغالية فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2020 على ملعب «النور».
أورساتو يبلغ من العمر 44 عاماَ، وحصل على شارة التحكيم الدولى من فيفا عام 2010، ولم يسبق له إدارة النهائى الأوروبى من قبل.
وأدار الإيطالى مباراة باريس سان جيرمان ضد سيلتك الاسكتلندى والتى فاز بها النادى الفرنسى بنتيجة 5/0، كما أدار مباراة ذهاب دور الـ16 لدورى الأبطال بالنسخة الماضية أمام مانشستر يونايتد وحسمها النادى الباريسى بهدفين نظيفين، كما أدار أورساتو 3 مباريات لبايرن ميونخ، فاز العملاق البافارى فى اثنتين منها وخسر واحدة.
الإيطالى كان أول حكم يشهر البطاقة الحمراء فى وجه محمد صلاح خلال مسيرته الاحترافية، وهى البطاقة الحمراء الوحيدة فى تاريخ صلاح منذ احترافه فى صفوف بازل السويسرى، وأشهرها له وهو لاعب فى صفوف روما خلال مواجهة فيورنتينا بمنافسات الدورى الإيطالى موسم 2015-2016، فحصل النجم المصرى على البطاقة الصفراء وتسبب اعتراضه على القرار فى حصوله على الحمراء خلال ثوانٍ معدودةً، علماً بأن صلاح قد سجل أحد هدفى فوز روما خلال تلك المباراة.
أورساتو أدار مباراة فى قمة التوتر جمعت يوفنتوس وإنتر ميلان بمنافسات الدورى الإيطالى موسم 2017-2018 وشهدت قراراته إثارة جدل أنصار الإنتر، حيث فاز اليوفى بتلك المواجهة بنتيجة 3/2 وتجمع عدد من أنصار الفريق أمام منزله وتلقى منهم تهديدات بالقتل قبل أن تقوم الشرطة الإيطالية بمحاصرة منزله وحمايته من تعدى الجماهير.
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