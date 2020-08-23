شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن سيد عبدالحفيظ: «أمير جعله يلف حول نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر للاعبي فريق الكرة بالنادي عقب الفوز على الأهلي بالقمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وقال منصور،في مداخلة على قناة الزمالك: «لاعيبتي رجالة والجهاز الفني على أعلى مستوى».

وأضاف:«أشكر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة والذي جعل سيد عبدالحفيظ يلف حول نفسه اليوم في مباراة القمة ويدور حول الفار».

وواصل: «أحمد وأمير لا يناما من أجل خدمة جماهير الزمالك والجمعية العمومية للنادي، يتركان كل شىء من أجل إسعاد أنصار النادي».