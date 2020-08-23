شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مستوى كاسونجو أمام الأهلي مختلف عن مستواه أمام أي فريق آخر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم الفريق، خلال مباراة الأهلي.
وأضاف كارتيرون، أن كاسونجو يختلف أمام الأهلي عن أي فريق آخر، خاصة وأن الأهلي، يفتح مساحات مما يعطي الفرصة لكاسونجو في التألق.
وأضاف كارتيرون، أن كاسونجو، بدأ يفرض نفسه بقوة ضمن العناصر الأساسية للفريق.
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