شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف معاتبًا مدحت شلبي: «صوتك انخفض في نهاية المباراة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عتاباً للإعلامي والمعلق الكروي مدحت شلبي. وقال تيجانا خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: «مدحت شلبي كان متحامل على الزمالك اليوم خلال تعليقه على مباراة القمة». وقال طارق يحيي مقدم الاستوديو التحليلي: «صوته انخفض مع نهاية المباراة، ووصلتنا رسائل عديدة من عشاق الزمالك تبدي غضبها من تعليقه وتحيزه للأهلي». وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بمنافسات الجولة 21 للدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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