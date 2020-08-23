شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يطالب محمود الخطيب بالتدخل في تشكيل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه يجب على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع فايلر للاستفسار عن سر التشكيل الغريب للأهلي في قمة الليلة.

وخسر الأهلي بثلاثية أمام الزمالك مساء اليوم السبت، وسط اتهامات وجهت لفايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بوجود أخطاء شديدة في التشكيل وطريقة اللعب.

وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة «النهار»: «محمود الخطيب نجم كروي ويجب التدخل في بعض الأمور الفنية».

وتابع: «هناك تساؤل غريب عن أسباب استبعاد صالح جمعة، وإذا أخطأ فمن الممكن معاقبته وليس ذبحه نهائيا».