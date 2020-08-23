شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: مروان محسن يجب أن يراجع نفسه إذا أراد الاستمرار كمهاجم للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل في قناة أون سبورت، أن مشكلة مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في نفسه، مؤكدًا أن عليه مراجعة نفسه في المستوى الفني الذي يظهر عليه.

وقال متعب، في الاستوديو التحليلي للمباراة: «مشكلة مروان محسن عنده هو مش عند حد تاني، ولازم يراجع نفسه».

وأضاف: «لم اعتاد انتقاد أي لاعب بهذه الصورة، لكن مروان محسن، ومافعله في مباراة اليوم، لايجب أن يمر عليه مرور الكرام».

واختتم: «مروان إذا أراد أن يستمر كمهاجم للأهلي، عليه أن يبحث عن أسباب مشكلته».