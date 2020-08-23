شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: «جيرالدو» لا يصلح للأهلي ويجب عودة «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الأنجولي جيرالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق التواجد في القلعة الحمراء أو ارتداء قميص النادي.
وأكد ميدو، في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة «النهار»: «أزارو مهاجم جيد والأهلي يفتقده ويجب عودة أزارو للفريق مرة أخرى».
وتابع: «على الجانب الآخر يجب أن نشيد بأجانب نادي الزمالك، ونجاح مجلس الإدارة في التعاقد معهم نظرا لنجاحهم في صناعة الفرص والخطورة اليوم للفريق الأبيض».
وحسم الزمالك القمة 120 لمصلحته بثلاثية في شباك الأهلي.
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