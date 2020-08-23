شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل: والدتي توقعت إحرازي هدف في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أسامة فيصل، مهاجم الزمالك الصاعد، وصاحب الهدف الثالث، بمرمي الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم، سعادته بالهدف الذي احرزه والمستوى الذي ظهر عليه فريقه.

وقال فيصل، إن والدته توقعت إحرازه الهدف وقالت له: «هاتلعب وهاتجيب جون».

وأضاف فيصل، أن المشوار لايزال أمامه طويل ولا يفكر في خوض تجربة الاحتراف، ولايشغل باله سوي فوز الزمالك بالبطولة الأفريقية.