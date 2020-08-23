شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لم نهرب من قمة الدور الأول.. فضلنا عدم خوضها بسبب الاحتقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم ينسحب من لقاء القمة في الدور الأول يوم 24 فبراير ط.

وأكد حلال تصريحات تلفزيونية: "فضلنا عدم خوض اللقاء باللاعبين الكبار وذلك بسبب الاحتقان بين اللاعبين بعد الخناقة في لقاء السوبر ووجود مشادات بين اللاعبين".

وتابع: "أردد ذلك الكلام ونحن قمنا بالفوز اليوم، كمان لما قررنا عدم استكمال الدوري بسبب كورونا كان خوفا على لاعبينا وليس بسبب الخوف من استكمال المسابقة".

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