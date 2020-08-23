شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لم نهرب من قمة الدور الأول.. فضلنا عدم خوضها بسبب الاحتقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم ينسحب من لقاء القمة في الدور الأول يوم 24 فبراير ط.
وأكد حلال تصريحات تلفزيونية: "فضلنا عدم خوض اللقاء باللاعبين الكبار وذلك بسبب الاحتقان بين اللاعبين بعد الخناقة في لقاء السوبر ووجود مشادات بين اللاعبين".
وتابع: "أردد ذلك الكلام ونحن قمنا بالفوز اليوم، كمان لما قررنا عدم استكمال الدوري بسبب كورونا كان خوفا على لاعبينا وليس بسبب الخوف من استكمال المسابقة".
قال أمير مرتضى منصور، إن نادي الزمالك قادر على التعاقد مع أي لاعب يرى الجهاز الفني أنه في حاجة لخدماته.
أوضح : "مع احترامي لأي نادي ولكن الزمالك يدرس صفقاته جيدا قبل التعاقد معها ونحن قادرون على التعاقد مع أي لاعب يرغب فيه".
وتابع: "أما عن تجديد فرجاني ساسي، فالنادي سيقوم بالتجديد له فورا حال استقرار الإدارة على قرار التجديد".
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