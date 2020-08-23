شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستضيف الاسماعيلى بإستاد المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف حرس الحدود نظيره الاسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.

وطالب محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة بتحقيق الانتصار الثانى على التوالي أمام منافس قوى على ملعبهم في ظل تقارب نقاط الفريقين في جدول المسابقة.

بينما يسعى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بعد فترة التوقف بعد الأداء الباهت في مباراة وادى دجلة الأخيرة على ستاد الإسماعيلية بحثاً عن التقدم في سباق مراكز الدوري.

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ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الاسماعيلى مكون من :"أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد محمود الشبيني، محمد عبالفتاح تاحا وعمرو الحلواني ، عبدالله جمعة عواض، أحمد فتحي فيليكس، مصطفى جمال، إبراهيما كونيه ومحمد عبداللطيف جريندو، توني لوكاسا".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام حرس الحدود مكون من :"محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش - مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى - وجيه عبد الحكيم".