شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم القمة يغادر القاهرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر صباح اليوم الأحد طاقم الحكام الكرواتي الذى تم إختياره لإدارة مباراة القمة بين الزمالك و الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ21 و ضم 6 أفراد بقيادة الحكم الدولي إيفان بيبك ومعه مساعد أول: جوران پاتاكي و مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش و حكم رابع: فران يوڤيتش و حكم فيديو: جوران جابريلو و حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش.

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة انه يتم الاستعانة بالvar في أربعة حالات وهي التأكد من صحة الأهداف والطرد و ركلات الجزاء وتحديد الهوية وهي تعني معرفة صحة حصول لاعب معين علي انذار قبل ذلك في حالة حدوث لبس عند الحكم

استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، على تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى فى شهر نوفمبر المقبل وتحديدا قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون، بعد قرار الاتحاد الافريقى باقامة المباراتين فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

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وتأكد بشكل نهائى حضور محمد صلاح إلى مصر فى شهر نوفمبر المقبل لخوض المباراتين مع المنتخب بعد تأكيد الكاف، لذا استقرت اللجنة الخماسية على تكريم محمد صلاح فى معسكر المنتخب كونه أول لاعب مصرى يفوز بلقب الدورى الانجليزى لكرة القدم.

ودارت مشاورات بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح خلال الفترة الماضية لتحديد موعد تكريمه الا انه تعذر حضور اللاعب بسبب الاجراءات المتبعة فى انجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا وفى حالة حضوره لمصر يحتاج عند العودة لفترة عزل تصل لـ14 يوما، وهو ما جعله يؤجل حفل التكريم حتى أول تجمع رسمى للمنتخب.