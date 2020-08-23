شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يفتح النار على وليد سليمان: لاعب مؤذى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن أحمد عبد الرؤوف، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للنادى الزمالك، هجوما عنيفا على وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى، بعد التحامه مع محمد عبد الشافى، لاعب القلعة البيضاء، الذى أسفر عن إصابة شيفو بكسر فى الكتف، قائلا: "بالخاتم مؤذى ومن غير خاتم مؤذى".

وقال عبد الرؤوف عبر حسابه على تويتر: "بالخاتم مؤذى ومن غير خاتم مؤذى، كسر كتف محمد عبد الشافى، يا ترى المفروض كام لاعب يبطل عشان يبطل أذى".

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وفاز فريق الزمالك على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، بإستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدورى، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.