شكرا لقرائتكم الحكم الإنجليزي جالاجر: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ,سليمان لم يتعمد إيذاء عبدالشافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الحكم الإنجليزي ديرموت جالاجر، إن الأهلي يستحق الحصول على خطأ في تدخل محمود علاء على وليد سليمان في لقاء القمة.
وأكد اخلال تصريحات تلفزيونية: "وليد سليمان يستحق خطأ لكنه لا يستحق ركلة جزاء فبداية ضرب محمود علاء لسليمان من خارج منطقة الجزاء".
وعن إلتحام وليد سليمان مع عبدالشافي، أوضح: "وليد سليمان لم يتعمد إيذاء عبدالشافي في المباراة وهو برئ من إصابته".
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