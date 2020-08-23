شكرا لقرائتكم الحكم الإنجليزي جالاجر: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ,سليمان لم يتعمد إيذاء عبدالشافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الحكم الإنجليزي ديرموت جالاجر، إن الأهلي يستحق الحصول على خطأ في تدخل محمود علاء على وليد سليمان في لقاء القمة.

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وأكد اخلال تصريحات تلفزيونية: "وليد سليمان يستحق خطأ لكنه لا يستحق ركلة جزاء فبداية ضرب محمود علاء لسليمان من خارج منطقة الجزاء".

وعن إلتحام وليد سليمان مع عبدالشافي، أوضح: "وليد سليمان لم يتعمد إيذاء عبدالشافي في المباراة وهو برئ من إصابته".