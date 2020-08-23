شكرا لقرائتكم هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخطأ في التشكيل الذي بدأ به في لقاء القمة اليوم.

Advertisements

وأكد هشام حنفي خلال تصريحات تلفزيونية: "كان هناك لخبطة في الملعب بتشكيل النادي الأهلي خلال لقاء القمة اليوم ولم يكن هناك حلول هجومية".

وتابع: "فايلر ظلم أفشة والأخير لا يجيد اللعب كمهاجم ولا يلعب كجناح وأجايي كان دون المستوى، ورأينا ديانج يلعب في مركز الجناح الأيمن وحصل على إنذار غريب لوقوعه داخل منطقة جزاء الخصم لقلة خبرته".