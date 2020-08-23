شكرا لقرائتكم جوزيه بعد القمة الزملكاوية: الدوري محسوم للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسطورى الأسبق للأهلى أداء لاعبى الأحمر بعد الخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

قال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن أداء المارد الأحمر لم يكن بنفس القوة التي كان عليها أمام أسوان مؤكدا أن الفريق عانى من وجود المساحات في الملعب بين اللاعبين فضلا عن الأداؤ الدفاعى الغير مقنع.

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نصح جوزيه لاعبي الأهلى بتخطى الهزيمة أمام الزمالك بالعودة إلى الانتصارات في المباريات القادمة موضحا أن الدوري هذا الموسم محسوم بنسبة كبيرة للقلعة الحمراء مشيرا إلى أنه على اللاعبين والجهاز الفني التركيز في دوري أبطال أفريقيا.

وعلق جوزيه على أداء الطاقم التحكيمى الذى ادار القمة 120 قائلا :" لم يحتسب ركلة جزاء صحيحى لفريق الأهلى رغم أنه لجأ لتقنية الفار ولو كان احتسبها كانت ستساهم بسكل كبير في تغير مجري المباراة للنادى الأحمر".