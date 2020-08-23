شكرا لقرائتكم ضياء السيد: الأهلي يحتاج مدافع من سنتين.. والحل في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، إن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحتاج للتدعيم بلاعب في مركز المساك بعد إصابة محمود متولي.

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وأكد ضياء السيد خلال الاستديو التحليلي: "الأهلي لا يحتاج مساك حاليا فقط ولكن يحتاج منذ سنتين، والأهلي قام بتجربة 16 لاعب ولم ينجحوا".

وأوضح: "لا يوجد مساك يصلح للأهلي في مصر، ولكن أنا قولت الحل في أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية".