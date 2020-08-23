شكرا لقرائتكم ضياء السيد: الأهلي يحتاج مدافع من سنتين.. والحل في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر سابقا، إن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحتاج للتدعيم بلاعب في مركز المساك بعد إصابة محمود متولي.
وأكد ضياء السيد خلال الاستديو التحليلي: "الأهلي لا يحتاج مساك حاليا فقط ولكن يحتاج منذ سنتين، والأهلي قام بتجربة 16 لاعب ولم ينجحوا".
وأوضح: "لا يوجد مساك يصلح للأهلي في مصر، ولكن أنا قولت الحل في أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية".
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