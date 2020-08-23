شكرا لقرائتكم حمادة أنور: الفوز على الأهلي بطولة خاصة والأهلي لم يحسم الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الأبيض في القمة 120 على الأهلي، موجها الفوز الى جماهير الزمالك ومجلس إدارة النادي.
وأكد حمادة أنور خلال تصريحات تلفزيونية: "الفوز على الأهلي بطولة خاصة للجماهير والفريق والدوري لم يتم حسمه حتى الآن".
وتابع: "الدوري لم يحسم حتى الوقت الجاري رغم فارق النقاط الكبير، واذا لم نفوز بالدوري فسيكون ذلك الفوز خير إعداد لبطولة إفريقيا".
قال أنور، إن أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي ميت عقبة، نجح في القضاء على الأزمات داخل النادي وخاصة بين المدير الفني للفريق ومجلس الإدارة.
وأكد حمادة أنور ف: "أمير مرتضى هو حلقة وصل ناجحة بين مرتضى منصور رئيس النادي وكارتيرون مدرب الفريق وهو ما منع الأزمات".
وأوضح: "كان في الوقت السابق نرى أزمات بين المدرب ومجلس الإدارة وذلك اختفى بفضل أمير مرتضى والزمالك نجح بعدها لفصل الإدارة عن الجهاز الفني.
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