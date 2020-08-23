شكرا لقرائتكم جوزيه: أيمن أشرف لا يصلح للدفاع والتوفيق خان الأهلى في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلى إن الأحمر منح الزمالك الفرصة والمساحات لتسجيل الأهداف في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري مؤكدا أن يجب تدارك هذه الأخطاء وتحليلها بشكل جيد من فايلر حتى لا تتكرر مرة أخري.

أضاف جوزيه في تصريحات لقناة الأهلى :" كان يجب أن يشارك وليد سليمان في مركز صانع الألعاب وليس الجناح الأيسر لأنه لا يملك السرعة لتأدية واجبات هذا المركز وجيرالدو كان سيئا في الجناح الأيمن وكان يجب أن يلعب في الجناح الأيسر مثل مباراة أسوان لأنه شكل جبهة قوية مع معلول"

تابع جوزيه :" كان يجب أن يشارك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف لا يجيد في قلب الدفاع والأهلي لم يكن موفقا في المباراة رغم الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر من الزمالك، لكن الأبيض كان أكثر فاعلية على المرمى

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