العين يهزم الظفرة في افتتاح «ودية أبوظبي»

فاز العين على الظفرة (1-صفر) في «استاد هزاع بن زايد» في افتتاح دورة أندية أبوظبي لكرة القدم.

وسجل البديل فهد حديد في الدقيقة 67 هدف المباراة الوحيد.

ويشارك في الدورة أيضاً فريقا الوحدة وبني ياس اللذان تأجلت مباراتهما إلى اليوم الأحد لأسباب تنظيمية.

بدأ العين مباراته مع الظفرة بتشكيلة ضمت محمد بوسندة في حراسة المرمى، وسالم عبد الله، وسعيد جمعة، ويحيى نادر، ومحمد شاكر، ولابا وويلسون وشيوتاني وإسلام خان ومحمد عبد الرحمن، وفي الشوط الثاني شارك ايريك وفهد حديد وجمال معروف.

وأعلنت إدارة العين عن اكتمال التحضيرات الخاصة بنقل مباريات دورة أندية أبوظبي

وقال ناصر التميمي: شغف الجماهير لمتابعة مباريات الأندية؛ عزز من رغبتنا في الحصول على الحقوق، وأضاف: المتطلبات الخاصة بالإجراءات الوقائية؛ أجلت بث مواجهتي اليوم.

على خط آخر، أعلنت مؤسسة العين للإعلام، الحصول على حقوق بث مباريات الجولتين الثانية والثالثة، من دورة أبوظبي الودية على قناة العين.

وأعرب ناصر التميمي، الرئيس التنفيذي لقناة العين، عن بالغ امتنانه وتقديره للجهود المخلصة التي ظل يضطلع بها مجلس أبوظبي الرياضي، وحرصه على تبني المبادرات التطويرية، وتقديم الدعم المطلق للرياضة؛ من أجل تحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والخارجي.

وقال التميمي: سعداء في قناة العين بنقل مباريات جميع الأندية المشاركة في الدورة خلال الجولتين الثانية الثالثة، وهناك استوديو تحليلي خاص بمباريات فريق العين من ملعب المباراة.