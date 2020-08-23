شكرا لقرائتكم خبر عن هيدينك مدرباً لكوراساو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المدرب الهولندي غوس هيدينك إلى عالم التدريب مجدداً من بوابة منتخب كوراساو لكرة القدم، وقال هيدينك (73 عاماً) عن مهمته الجديدة مع المنتخب الذي يحتل المركز ال80 في التصنيف العالمي «أود أن أساعد اللاعبين والجهاز الفني على المزيد من الارتقاء على المستوى الدولي».

ولم يسبق لكوراساو المستعمرة الهولندية السابقة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 160 ألف نسمة، المشاركة في بطولة كأس العالم.

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