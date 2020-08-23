الشارقة وكلباء في الدورة الودية اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” تتواصل مباريات بطولة الشارقة الودية في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، بمواجهة تجمع الشارقة المنظم مع اتحاد كلباء.

وكان الشارقة خسر مباراة الافتتاح أمام عجمان (1-2)، ويطمح إلى التعويض في مباراة اليوم الأحد، فيما تعادل كلباء مع خورفكان 1-1 في المباراة الثانية.ويلتقي الاثنين خورفكان مع عجمان.

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