شكرا لقرائتكم خبر عن تورونتو وبوسطن يقتربان من نصف النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع كل من تورونتو رابتورز حامل اللقب، وبوسطن سلتيكس، قدمه في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد تقدم الأول على بروكلين نتس 3-صفر، والثاني على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالنتيجة ذاتها.
وهيمن تورونتو على نتس 117-92 وبات على بعد فوز واحد لحسم سلسلة من سبع مباريات ممكنة في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، حيث يتوقع أن يلاقي بوسطن في نصف نهائي منطقته.
وكان الكاميروني باسكال سياكام رجل المباراة بتسجيله 26 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة لتورونتو.
وشق بوسطن أيضاً طريقه بتغلبه على فيلادلفيا 102-94، في ظل تألق كمبا ووكر (24 نقطة و8 متابعات) وجايلن براون (21 نقطة و7 متابعات).
واكتفى جايسون تايتوم بتسجيل 15 نقطة لبوسطن، بعيداً عن معدله البالغ 32,5 نقطة في أول مباراتين، إذ عانى من مشكلة أخطاء مطلع المباراة أجبرته على الجلوس طوال الربع الثاني.
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