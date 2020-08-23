اخبار الرياضه

تورونتو وبوسطن يقتربان من نصف النهائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تورونتو وبوسطن يقتربان من نصف النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع كل من تورونتو رابتورز حامل اللقب، وبوسطن سلتيكس، قدمه في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد تقدم الأول على بروكلين نتس 3-صفر، والثاني على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالنتيجة ذاتها.
وهيمن تورونتو على نتس 117-92 وبات على بعد فوز واحد لحسم سلسلة من سبع مباريات ممكنة في الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، حيث يتوقع أن يلاقي بوسطن في نصف نهائي منطقته.
وكان الكاميروني باسكال سياكام رجل المباراة بتسجيله 26 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة لتورونتو.
وشق بوسطن أيضاً طريقه بتغلبه على فيلادلفيا 102-94، في ظل تألق كمبا ووكر (24 نقطة و8 متابعات) وجايلن براون (21 نقطة و7 متابعات).
واكتفى جايسون تايتوم بتسجيل 15 نقطة لبوسطن، بعيداً عن معدله البالغ 32,5 نقطة في أول مباراتين، إذ عانى من مشكلة أخطاء مطلع المباراة أجبرته على الجلوس طوال الربع الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تورونتو وبوسطن يقتربان من نصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا