شكرا لقرائتكم خبر عن بالاس يجدد 3 عقود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالاس يجدد 3 عقود تاريخ النشر: 23/08/2020 استمع أعلن كريستال بالاس الإنجليزي تمديد عقود جيفري شلوب وجيمس ماكرثر ومارتن كيلي والحارس ستيفن هندرسون لفترات مقبلة.

وشارك الغاني شلوب في 97 مباراة مع بالاس منذ انضمامه من ليستر سيتي في 2017 لكن بسبب إصابة أعلى الفخذ لم يشارك سوى في 17 مباراة بالدوري الموسم الماضي، ويعد ماكرثر من أهم عناصر وسط بالاس بالسنوات الأخيرة. أما كيلي فشارك في 145 مباراة منذ انتقاله من ليفربول في 2014.

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