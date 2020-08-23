نهائي الأحلام والنجوم بين بايرن ميونيخ وسان جيرمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيجمع النهائي الحلم لدوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، في لشبونة، بين باريس سان جيرمان الفرنسي الطامح لإحراز لقبه الأول في هذه المسابقة، وبايرن ميونيخ الألماني الذي توج بها خمس مرات، آخرها عام 2013.

وتحمل المباراة في طياتها العديد من المواجهات: بين البرازيلي نيمار والبولندي روبرت لفياندوفسكي على لقب أفضل لاعب في العالم، الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن في مواجهة الفريق الذي انطلق منه، كيليان مبابي في مواجهة بعض من زملائه في منتخب فرنسا الذين توجوا أبطالاً للعالم في مونديال روسيا 2018.

هذا بالإضافة إلى المواجهة الألمانية البحتة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بقيادة المدربين هانزي فليك (بايرن ميونيخ) وتوماس توخل، وكلاهما كال المديح للآخر .

وإذا كانت مقاطعة بافاريا لم تحتفل بتأهل فريقها إلى المباراة النهائية للمرة الحادية عشرة في تاريخه، خلافاً لما حصل في العاصمة الفرنسية، فذلك لأن بايرن دأب على بلوغ مراحل متقدمة من المسابقة القارية الأهم.

فمنذ انطلاق دوري الأبطال عام 1955 (كانت تدعى حينها كأس أبطال الأندية)، خاض بايرن ميونيخ الذي تأسس عام 1900، عشر مباريات نهائية، وإذا نجح في التتويج بلقبه السادس اليوم، فإنه سيعادل رقم ليفربول مع ستة ألقاب في المركز الثالث وراء ريال مدريد حامل الرقم القياسي (13 لقباً) وميلان الإيطالي مع 7.

وتُعتبر المواجهة بين بايرن ميونيخ وسان جيرمان تجسيداً لرؤيتين مختلفتين من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية، ففي الوقت الذي لا يتردد فريق العاصمة الفرنسية في إنفاق أموال طائلة للتعاقد مع أبرز نجوم اللعبة، أمثال نيمار (220 مليون يورو من برشلونة)، وكيليان مبابي (185 مليون يورو من موناكو)، فإن الفريق البافاري يحافظ على توازن مالي، وهو انتظر حتى الموسم الماضي لكي ينفق قرابة 85 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الفرنسي لوكا هرنانديز من أتلتيكو مدريد.

وإذا كان الترشيحات تصب في مصلحة بايرن ميونيخ على حساب سان جيرمان، لا سيما بعد فوزه المدوي على برشلونة 8-2 في ربع النهائي، فإن الفريق البافاري أظهر بعض الخلل الدفاعي في مواجهة ليون، من دون أن يتمكن الفريق الفرنسي من استغلاله.

ويعتقد مراقبون أنه في حال لم يبادر فليك مدرب بايرن في تدارك الأمور في خط فريقه الخلفي، فقد يعاني كثيراً في مواجهة سرعة مبابي والتمريرات الدقيقة لنيمار.