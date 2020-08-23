الرمس يتعاقد مع العرفاوي مدرباً لفريق الشباب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الرمس مع مدربين جدد على مستوى من الكفاءة والسيرة الذاتية العامرة بالإنجازات والخبرة المهنية في مجال التدريب، لتولي مهمة الإشراف الفني على فريق النادي.

وسيتولى التونسي رمزي العرفاوي مهام تدريب فريق الشباب وكان العرفاوي عمل مديراً فنياً مساعداً في الفريق الأول بنادي ظفار العماني للموسم 2019-2020 وأيضاً مديراً فنياً مساعداً في الفريق الأول بنادي المريخ السوداني لموسمين متتاليين 2018-2019، 2017-2018 ومديراً فنياً لفريق تحت 23 سنة بنادي المستقبل التونسي للموسم الرياضي 2016-2017 والعديد من الأندية الرياضية وحصل على المراكز المتميزة والكؤوس مع الفرق تحت قيادته وآخرها كأس الممتاز مع الفريق الأول لنادي ظفار العماني موسم 2019-2020 ودوري وكأس السودان مع الفريق الأول بنادي المريخ السوداني 2017-2018.

وتم التعاقد أيضاً مع المدرب السوري محمد رزق لتولي مهام تدريب حراس مرمى فريق الشباب ومشرف فني حراس مرمى المراحل السنية.

هذا وأوضح فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية أن الاهتمام باستقطاب مدربين أصحاب خبرة وكفاءة فنية سوف سيساهم في تطوير إمكانيات ومواهب لاعبي فريق الشباب لخوض المنافسات وحصد مراكز متقدمة وتطوير اللاعبين والفرق.