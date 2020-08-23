تحدي "جمال الشعفار للمشي" ينطلق من كايت بيتش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو



أكد جمال الشعفار رئيس اللجنة المنظمة لسباق تحدي جمال للمشي العائلي الذي ينطلق في الخامسة من مساء غد الأحد على شاطئ كايت بيتش في جميرا في دبي اكتمال كافة الترتيات الخاصة بالحدث الذي يعتبر أحد المبادرات المجتمعية المتميزة والهدف منها توعية العوائل لممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ بمايعود للعوائل بالنفع والفائدة من خلال ممارسة الرياضة معاً.

ووجه الشعفار دعوة مفتوحة للمشاركة في تحدي المشي ،وأشاد بجهود ودور هيئة تنمية المجتمع في السباق وخص بالشكر أحمد عبدالكريم جلفار.

وتوقع مشاركة كبيرة من الأسر والأطفال وأصحاب الهمم ،ونوه إلى أهمية ممارسة رياضة المشي التي تعتبر من الرياضات المفيدة للجميع ويمكن لجعيع أفراد المجتمع المشاركة فيها من مواطنين ومقيمين وأصحاب الهمم .

وتمنى جمال الشعفار ان تحظى المبادرة بالتجاوب من كل افراد المجتمع، مؤكدا ان دولة الإمارات تنبض بالحيوية والنشاط والسعادة، وهناك مبادرات عديدة تسعى لترجمة الخطة الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة، فقد أصبحت أجندتها الرياضية السنوية في جميع الإمارات تحفل بالعديد من الفعاليات المختلفة على مدار فصول العام، وأعتبر المبادرة، ترجمة حقيقية لما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم، وأفكار تهدف إلى اسعاد المجتمع.

وأضاف: بلاشك ان الجميع يعلم أهمية الرياضة ودورها في المجتمع، لكن هذه المبادرات تؤثر بشكل إيجابي، وتحفز الجميع على المشاركة، وعلى اتباع نظام رياضي صحي، والأهم من ذلك أن تكون الرياضة أسلوب حياة.

وأكد" عندما يمارس أي شخص الرياضة باستمرار يسهم ذلك بشكل كبير في تغيير نمط حياته، وعلى سبيل المثال، لدينا صديق يعاني من زيادة في الوزن، وتفاعل مع هذه المبادرة، وبدأ في ممارسة الرياضة".

وأوضح ان المبادرة لها أهمية كبيرة من خلال الرؤية الخاصة بها بتطبيق الرسالة المجتمعية وتعزيز دور الرياضة في حياة الإنسان إذ إنها تنعكس على حياته العملية، ما ينعكس بدوره على الدولة التي تهتم بالمجالات كافة من خلال تطوير البنية التحتية والبيئية والصحية، كما أنها تهتم برعاية الموهوبين وصناعة الأبطال لتحقيق الإنجازات باسم الإمارات، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون ممارسة الرياضة بصفة عامة أمراً أساسياً في حياة أي شخص لأنها من مرتكزات تحقيق السعادة لفئات المجتمع كافة.